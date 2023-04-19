В каких условиях живут пленные россияне в Украине: трехразовое питание и зарплата (фото)

У военнопленных чистый и сытый вид. А работники лагеря говорят, что многие даже набирают вес.

Российские военнопленные в Украине содержатся в условиях, напоминающих неплохой санаторий с трехразовым питанием, медициной еще и зарплатой за работу, которую можно себе выбрать.

Об этом сообщили украинские фотографы Влада и Константин Либеровы, сделавшие серию фото с военнопленными и условиями их содержания.

"Мы давно хотели увидеть, в каких условиях живут те, кто с оружием в руках пришли к нам домой убивать. Оказалось, что их содержат, как в неплохом санатории", — отметили авторы фото в Сети.

Они отметили, что это хороший повод гордиться, ведь в этом аспекте Украина проявляет себя как современное государство, придерживающееся цивилизованных европейских ценностей.

"Если коротко, у российских военнопленных есть абсолютно все для жизни. Не уверены, что некоторые из них видели такие комфортные условия дома, в ро***е", – говорится в сообщении.

Так, военнопленные обеспечены полноценным трехразовым питанием, с соблюдением норм калорий. В месте содержания есть госпиталь с рентгеном, современным стоматологическим кабинетом, квалифицированными врачами, а также постоянное наблюдение психолога.

"Военнопленные имеют возможность работать, работы на выбор: сбор пакетов и сбор мебели. На работе, конечно, они получают зарплату, где-то 30-40 грн в сутки. И, не забываем, что они все это время продолжают получать зарплату от ро** йской федерации. Заработанные деньги военнопленные могут тратить в местном магазине: средства собственной гигиены, снеки, канцелярия", – говорится в сообщении Либеровых.

Они добавили, что пленные работают шесть суток в неделю. В воскресенье – выходной, поэтому можно прогуляться по территории, поиграть в футбол, шашки, посмотреть телевизор в комнате отдыха или пойти в церковь.

Фотографы заметили, что ни один из российских военнопленных, с которыми они разговаривали, не признали какой-либо вины и не сказали ни слова раскаяния.

"Они считают, что выполняли приказ, были вынуждены, не сделали ничего страшного. А некоторые из них даже до сих пор верят в победу ро**ии", – говорится в сообщении.

"Выглядят они чисто и сыто. По словам работников лагеря, многие даже набирают вес. А еще улучшают состояние здоровья под постоянным медицинским наблюдением, например, среди вагнера много заболеваний запущенными гепатитом и туберкулезом", — резюмировали Либеровы.

Напомним, журналист ТСН.ua Игорь Серов еще в декабре 2022 года побывал в тайном лагере, где содержатся российские военнопленные. По его словам, лагерь похож не на тюрьму, а на казарму. Пленных там кормят по стандартам офицеров ВСУ, а медблок у них лучше, чем больницы в некоторых райцентрах.

По данным ООН, в то же время украинских военнопленных оккупанты заставляют проходить так называемые "сессии по денацификации", предусматривающие жестокие побои. Людей бьют током с помощью военного телефона – этот вид пыток захватчики называют "звонком Путину".

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