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В какое время нужно завтракать, если вы хотите похудеть: советы диетологов

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
109к
Время на прочтение
2 мин
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В какое время нужно завтракать, если вы хотите похудеть: советы диетологов

В какое время нужно завтракать, если вы хотите похудеть / Фото: pixabay.com

Правильный диетический завтрак играет немаловажную роль в процессе похудения. Так считает большинство диетологов. Но имеет ли значение, в какой час вы начинаете завтракать? Читайте мнение специалистов в материале ТСН.ua.

Диетолог Павитра Радж считает, что завтрак – это прерывание 10-часового голодания (например, если человек поужинал в 20:00, то он будет завтракать через 10-12 часов, то есть где-то в 8:00 утра). Также завтрак можно назвать особым временем для человеческого организма, когда питательные вещества лучше и быстрее усваиваются, о нем не стоит забывать. Особенно, если вы хотите похудеть. Диетология утверждает, что лучше завтракать в период между 7 и 9 часами утра или в течение двух часов после того, как вы проснулись.

О том, что лучшее время для завтрака – в течение двух часов после того, как человек проснулся, говорит также и диетолог Камаль Ядав. Он также добавляет, чем раньше вы позавтракаете, тем лучше для метаболизма, ведь правильный диетический завтрак помогает уменьшить аппетит, то есть вы не будете так сильно испытывать голод в течение всего дня.

Старайтесь подбирать завтрак с высоким содержанием белка, ведь он предотвращает накопление большого количества жира в организме. Не забудьте и об углеводах – они дадут столь необходимую для деятельности энергию.

Какие варианты завтрака подходят для похудения? Диетологи уверены, что нужно добавить к первому приему пищи все группы продуктов (углеводы, белки, клетчатка). Например:

  1. Овощной сэндвич с многозерновым хлебом и стаканом растительного молока.
  2. Овсянка с молоком, йогуртом или другим кисломолочным продуктом.
  3. Кино с овощами на пару.
  4. Яичница с овощами на основе молока.

Диетологи также отмечают – нет ничего лучше для организма, чем начать день со здорового диетического завтрака.

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Дата публикации
Просмотры
109к
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