В каком городе отопительный сезон завершится досрочно
Местные власти приняли такое решение из-за погодных условий.
Первым городом, в котором завершится отопительный сезон 2025-2026 годов, стал Николаев.
Соответствующее постановление исполнительный комитет принял 18 марта из-за устойчивого повышения температуры сверх установленного порога.
Согласно этому решению, с 24 марта представление тепла прекратят на большинстве объектов, за исключением учреждений социального значения.
«Теплоснабжающим предприятиям и потребителям тепла выполнить отключение тепла в технологической последовательности и с учетом эксплуатационных требований не позднее 5-дневного срока с даты принятия данного решения», — отмечается в тексте постановления.
Однако, по отдельным обращениям профильных служб, отопление могут временно оставить в:
больницах
амбулаториях
детских садах
роддомах
Плата за отопление, а также льготы и субсидии будет перечислена в соответствии с фактическим периодом предоставления услуги — корректировка будет проведена в течение 30 дней.
Ранее сообщалось, что в Украине отопительный сезон может завершиться раньше обычного. Уже с 28 марта батареи в домах украинцев могут стать холодными из-за прекращения поставок газа для теплокоммунэнерго.