В каком городе отопительный сезон завершится досрочно

Отопительный сезон подходит к концу / © Shutterstock

Первым городом, в котором завершится отопительный сезон 2025-2026 годов, стал Николаев.

Соответствующее постановление исполнительный комитет принял 18 марта из-за устойчивого повышения температуры сверх установленного порога.

Согласно этому решению, с 24 марта представление тепла прекратят на большинстве объектов, за исключением учреждений социального значения.

«Теплоснабжающим предприятиям и потребителям тепла выполнить отключение тепла в технологической последовательности и с учетом эксплуатационных требований не позднее 5-дневного срока с даты принятия данного решения», — отмечается в тексте постановления.

Однако, по отдельным обращениям профильных служб, отопление могут временно оставить в:

больницах

амбулаториях

детских садах

роддомах

Плата за отопление, а также льготы и субсидии будет перечислена в соответствии с фактическим периодом предоставления услуги — корректировка будет проведена в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что в Украине отопительный сезон может завершиться раньше обычного. Уже с 28 марта батареи в домах украинцев могут стать холодными из-за прекращения поставок газа для теплокоммунэнерго.