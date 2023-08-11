В каком оружии Украина нуждается от США больше всего: Маркарова рассказала

Сейчас все виды вооружения жизненно необходимы для ВСУ. Поэтому посольство Украины ежедневно работает с партнерами по всему перечню в соответствии с задачами, поставленными президентом Украины, Минобороны и Генштабом.

Госпожа посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова рассказала о приоритете США по поставкам оружия для Украины.

Об этом она рассказала в интервью Lb.ua.

Первый приоритет

Так, Маркарова назвала приоритетом №1 противовоздушную оборону. По ее словам, чем больше систем ПВО будет иметь Украина, тем защищеннее будут украинские города и села.

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"Очевидно, что чем больше систем (Patriot, NASAMS, IRIS-T) и соответствующих ракет у нас будет, тем защищеннее будут наши граждане и города. Именно поэтому в каждом американском пакете оборонной помощи у нас есть снаряды для систем ПВО. Мы активно работаем над тем, чтобы США постоянно заказывали для нас эти системы и комплектующие к ним", — сказала посол.

Второй приоритет

Вторым приоритетом, по словам Маркаровой, является артиллерия. Сейчас Украине нужны и 155 калибр, и другие. По ее словам, Соединенные Штаты производят около 24 тыс. артиллерийских снарядов в месяц и планируют увеличить производство до 80 тыс. в течение следующего года.

Третий приоритет

Третий приоритет – авиация: самолеты, вертолеты, любые дроны.

"США уже адаптировали для нас и передали большое количество ракет для самолетов, дроны-камикадзе и другие важные средства. Вы знаете, что ряд стран сформировали коалицию по тренировке наших пилотов на F-16", — напомнила дипломат.

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Маркарова добавила, что США уже предоставили разрешение на обучение украинских пилотов, и уже в ближайшее время они должны начаться. В то же время Украина будет активно работать над будущей передачей именно самолетов и созданием инфраструктуры для этой способности.

Четвертый приоритет

Четвертым пунктом госпожа посол Украины назвала бронированную технику, дополнительную технику, особенно машины по разминированию, а также радары, коммуникационные средства и тому подобное.

"Нам нужно все, что мы получали, и нам постоянно нужно добавлять новые возможности. Чем больше у нас будет оружия, тем быстрее наши защитники будут продвигаться", — отметила Маркарова.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, как руководство Штатов относится к ситуации на фронте в Украине. По ее словам, президент США Джо Байден, глава Объединенного комитета начальников штабов Штатов генерал Марк Милли, глава американского Минобороны Ллойд Остин и другие американские топ-чиновники понимают, что контрнаступление ВСУ – это не шоу.

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