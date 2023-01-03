В каком регионе Украины самая дорогая стоимость земли: в Минагрополитики ответили

За период полномасштабной войны в Украине заключено около 42 тыс. земельных соглашений.

Средняя цена 1 га земли в Украине составляет около 52,5 тыс. грн. Самая высокая стоимость одного гектара земли – в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Средняя цена 1 га земли в Украине составляет 52 462 грн. Такой показатель получен на основе 117 586 сделок по продаже земли по площади в 268,3 тыс. га. Стоимость одного гектара земли в Ивано-Франковской области, которая находится в топе рейтинга, достигает 292,7 тыс. грн", — говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что с начала полномасштабного наступления РФ, с 24 февраля по сегодняшний день, заключено почти 42 тысяч сделок на рынке земли. Они охватывают площадь более 77 668 га.

Наиболее активными регионами (по площади земель, по которым зарегистрированы сделки) стали Хмельницкая (8,1 тыс. га); Винницкая (8 тыс. га); Полтавская (8 тыс. га); Кировоградская (7,8 тыс. га); Днепропетровская (7,6 тыс. га) области.

В целом на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли от 1 июля 2021 года заключено 142 945 земельных соглашений по площади в 322 194 га.

Напомним, в апреле в системе "Prozorro.Продажи" было объявлено более 5 тысяч онлайн-аукционов по продаже и аренде земли. Общая стоимость всех лотов – 1,4 миллиарда.

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