В каком режиме Украине придется жить ближайшие 10 лет: мнение историка

Вероятно, в ближайшие 10 лет Украине придется жить в режиме военной страны. Но это не совсем плохо.

Об этом сказал историк, профессор УКУ Ярослав Грицак в интервью DW.

Не обязательно что будем воевать, но будем жить в режиме военной страны. Это не очень плохо, потому что мы часто видим, как военная экономика дает толчки для роста страны. В частности, решает многие социальные проблемы”, — пояснил он.

Сама Украина этого сделать не сможет, потому что нет ресурсов. Для этого нам нужны союзники, жесткие союзники.

Напомним, по словам советника ОПУ Михаила Подоляка, заявления о якобы "долгой" войне России против Украины и возможных территориальных уступках неуместны. Если такие тезисы были понятны в начале полномасштабного вторжения, то сейчас они лишены логики.

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