В каком случае коронавирус "не пристанет" к человеку: врач назвала условие

В каком случае коронавирус "не пристанет" к человеку: врач назвала условие

Все зависит от количества вируса, который попадает в организм человека и от особенностей иммунитета каждого, говорит врач Светлана Гук.

Если человек заразился гриппом или другим респираторным заболеванием, то есть вероятность, что он не подхватит коронавирус. Впрочем, если в организм попадет большое количество коронавируса, то все же вероятность заболеть COVID-19 есть. Такое мнение в интервью "Укринформу" выразила врач-пульмонологиня Светлана Гук.

"В микромире — мире микроорганизмов, бактерий, вирусов, — тоже есть конкуренция. Если первым вцепился грипп, действительно, к коронавирусу в настоящее время человек, скорее всего, будет невосприимчев", — пояснила объяснила Светлана Гук.

Впрочем, в такой период недомогания заболеть COVID-19 вероятность есть, говорит врач.

"Если инфицирующая доза будет большой или у человека есть индивидуальная иммунная склонность к какому-то конкретному виду вируса, может произойти все. Впрочем, эти случаи более интересные, чтобы поговорить о них, а для клинической картины они значения почти не имеют", — сказала она.

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