В каком случае могут продлить отсрочку от мобилизации автоматически: адвокат объяснила

Недавно были внесены новые изменения по отсрочке от службы.

Адвокат Екатерина Анищенко рассказала о новых правилах получения отсрочки от службы. Студенты и родители трех и более детей могут автоматически продлить отсрочку, если их военно-учетные документы в порядке.

Об этом она рассказала в эфире КИЕВ24.

"Опять же, это для тех, кто является студентом и кто является отцом трех и более детей, но опять отцом трех и более детей по одной матери. Если мамы разные, то там будут вопросы, и здесь может быть стоп", – говорится в сообщении.

Однако важно учитывать, что отцы должны быть официально зарегистрированы как опекуны всех детей от одной матери. Адвокат советует не полагаться на слово "автоматически" и самостоятельно обновлять данные в военном резерве. Для тех, кто подает документы впервые, личное присутствие в ТЦК является обязательным.

Кроме того, теперь ТЦК тщательно будут проверять нотариальные заявления на отсрочку по уходу за родными с инвалидностью. Военкоматы будут запрашивать информацию в государственных органах о возможных других родственниках, которые могут осуществлять уход.

Напомним, в Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, получающих первое высшее образование.

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