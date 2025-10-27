В каком состоянии энергосистема Украины: неутешительный отчет специалистов

© ТСН.ua

Состояние энергосистемы Украины остается непростым. Применены отключения .

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Что происходит в сети

По сообщению "Укрэнерго", из-за атак РФ на энергообъекты есть обесточенные потребители в нескольких регионах. Речь идет о Сумщине, Запорожье и Днепропетровщине. Специалистами осуществляются необходимые работы по восстановлению стабильного энергоснабжения для всех потребителей.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов — в нескольких регионах Украины вынуждены введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Ограничения будут упразднены, как только ситуация стабилизируется», — отметили в компании.

Действуют графики ограничения мощности и для промышленных потребителей. ГОП в отдельных регионах будут действовать с 07:00 до 19:00.

Потребление электроэнергии остается значительным. По подсчетам, 24 и 27 октября он находился на одинаковом уровне. Вчера, 26 октября, суточный максимум потребления был на 1,6% выше, чем максимум в предыдущее воскресенье — 19 октября.

Украинцев в очередной раз призывали к экономному потреблению электроэнергии.

«Если сейчас у вас есть свет, пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов до 22:00», — призвали в «Укрэнерго».

Также добавили, что есть последствия непогоды. Так, обесточены 54 населенных пункта на Днепропетровщине – там специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы. Облэнерго обещают заживить всех обесточенных потребителей до конца текущих суток.

Ранее часть Сумской общины находится без света из-за атак РФ.

Пока делается все возможное, чтобы заживить потребителей.

«Все необходимые службы уже работают, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение», – отметили в ОВА.