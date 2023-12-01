В каком состоянии находятся оборонные линии Керченского моста – спутниковые снимки

В Сети появились фотографии, которые демонстрируют, что происходит с оборонительными линиями вблизи Керченского моста. Они почти полностью разрушены.

Спутниковые фото опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson на своей странице в X (Twitter).

На снимках видно, что у моста:

затоплено – 3 баржи;

полностью смыты водой – 2 баржи;

на плаву остается, но не зафиксирована – 1 баржа.

Оборонные линии Керченского моста

Напомним, после удачных атак ВСУ на Крымский мост оккупанты разместили возле него боны и защитные сооружения. Впрочем, вмешаться решила природа, разрушив их с помощью сильной бури.

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