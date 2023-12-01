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В каком состоянии находятся оборонные линии Керченского моста – спутниковые снимки

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
3316
Время на прочтение
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В каком состоянии находятся оборонные линии Керченского моста – спутниковые снимки

Оборонные линии Керченского моста / Фото: Крым.Реалии

Россияне, наверное, в панике.

В Сети появились фотографии, которые демонстрируют, что происходит с оборонительными линиями вблизи Керченского моста. Они почти полностью разрушены.

Спутниковые фото опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson на своей странице в X (Twitter).

На снимках видно, что у моста:

  • затоплено – 3 баржи;
  • полностью смыты водой – 2 баржи;
  • на плаву остается, но не зафиксирована – 1 баржа.
Оборонные линии Керченского моста / ©
Оборонные линии Керченского моста

Напомним, после удачных атак ВСУ на Крымский мост оккупанты разместили возле него боны и защитные сооружения. Впрочем, вмешаться решила природа, разрушив их с помощью сильной бури.

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Дата публикации
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