В каком состоянии находятся оборонные линии Керченского моста – спутниковые снимки

Россияне, наверное, в панике.
В Сети появились фотографии, которые демонстрируют, что происходит с оборонительными линиями вблизи Керченского моста. Они почти полностью разрушены.
Спутниковые фото опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson на своей странице в X (Twitter).
На снимках видно, что у моста:
- затоплено – 3 баржи;
- полностью смыты водой – 2 баржи;
- на плаву остается, но не зафиксирована – 1 баржа.
Напомним, после удачных атак ВСУ на Крымский мост оккупанты разместили возле него боны и защитные сооружения. Впрочем, вмешаться решила природа, разрушив их с помощью сильной бури.
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