В каком состоянии сейчас находится российский Черноморский флот после атак ВСУ: в ГУР объяснили

Украинские военные атаковали недавно десантные корабли "Ямал" и "Иван Хурс". Один из них получил "очень сильные повреждения".

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель пресс-службы ГУР Евгений Ерин.

“По Ямалу можно сказать, что он получил очень сложные поражения. Точно сказать не могу, но знаю, что у него был крен на один из бортов и в результате поражения он еще долго как минимум не будет в строю”, — подчеркнул Евгений Ерин.

Российский Черноморский флот уже значительно небоеспособен, его активность заметно снизилась.

“Учитывая то, насколько раньше использовались корабли Черноморского флота для осуществления определенных мероприятий в акватории Черного моря, и насколько мы сейчас их практически не видим, эффективность его значительно снизилась. Там еще остается достаточно большой корабельный состав, но эффективность его применения благодаря действиям сил обороны, в том числе подразделений Главного управления разведки, значительно уменьшились”, — добавил представитель ГУР.

Напомним, что в ночь на воскресенье Украина нанесла удар по Севастополю. В ВСУ заявили, что поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также узел связи и объекты инфраструктуры Черноморского флота РФ.

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