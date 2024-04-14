В какую сумму Украине обходится один мобилизованный гражданин в год: названа цифра

В Украине один мобілізованый гражданин в год обходится государственному бюджету минимум в 1,3 миллиона гривен. Из этих денег 40% уходят на оплату труда и выплаты военнослужащим.

Об этом "Общественному радио" рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

“В этих деньгах до 40% сидит оплата труда, дальше выплаты военнослужащим. Это лишь средняя цифра, потому что нужно понимать, что для тех, кто на передке, эта цифра растет. Далее следует питание, минимальный объем оборудования, вооружений, боеприпасов. И еще раз говорю: это минимальная цифра”, — подчеркнул Олег Пендзин.

Он также добавил, что фактическое количество мобилизованных на сегодняшний момент – это 1 миллион 100 тысяч людей.

“При чем, даже если по тем или иным причинам человек либо умирает, либо получает инвалидность, все равно государство остается обязанным человеку. То есть даже с 1 миллионом 300 тысячами на человека, если считать на всех мобилизованных — это 1 триллион 700 млрд грн в год. Это весь объем доходов государственного бюджета на 2024 год. Весь объем. Это еще не считая обязательных выплат по 15 млн. То есть будет еще больше”, — подчеркнул Олег Пендзин.

По его словам, все социальные расходы, поддержка бизнеса, субсидии, перечисление средств из бюджета в пенсионный фонд происходят на средства заимствований.

“То есть те 37,5 млрд долларов, которые в этом году мы должны где-то выпросить, извините, они не имеют никакого отношения к финансированию войны. Более того, есть прямой запрет их использовать для финансирования любых расходов, связанных с защитой Украины от агрессии. Для чего я это говорю? Исходя из этих цифр, которые я назвал, даже мобилизация дополнительных 100 тысяч человек это 130 миллиардов гривен плюс”, — добавил Пендзин.

Напомним, что в Раде сообщают, что, вероятнее всего, президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект о мобилизации в течение двух недель.

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