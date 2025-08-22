В какую точку России может попасть украинская ракета "Фламинго": эксперт ответил

Ракета "Фламинго"

Реклама

Украина представила новую крылатую ракету Фламинго, которая может стать серьезным аргументом в борьбе с агрессором.

Об этом заявил Патрик Болдер, стратегический аналитик и бывший подполковник Королевских ВВС Нидерландов в комментарии Укринформу.

«Дальность — 3000 км, боевая часть — от 1000 до 1500 кг. Это достаточно значительная способность, которую они разработали. Производство должно вырасти до семи единиц в день», — заявил эксперт.

Реклама

Мощность и особенности «Фламинго»

По словам эксперта, ракета создана путём переоборудования классической авиационной бомбы. Благодаря реактивному двигателю, фюзеляжу и крыльям она превратилась в высокоэффективное средство дальнего поражения.

«Это достаточно серьезная мощность, которая может нанести значительный ущерб в глубоком тылу противника. И, как я понимаю, что важно — она достаточно дешева в производстве», — подчеркнул Болдер.

Какая угроза для России

Специалист подчеркивает, что даже если часть ракет будет сбита, прорыв нескольких боеголовок с большой мощностью может повлечь за собой серьезные последствия для критической инфраструктуры России.

«Это не изменяет ход войны, но такое оружие может существенно помочь Украине в операциях по поражению тыла врага — нефтеперерабатывающих заводов, промышленных центров, производств дронов, железнодорожных узлов», — отметил эксперт.

Реклама

Также он добавил, что, чтобы изменить ход войны, важен не отдельный вид оружия, а общая концепция его использования: количество, тактика, точность.

«И „Фламинго“ может сыграть ключевую роль в этой стратегии», — подытожил Болдер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в конце 2025 года и начале 2026-го в Украине планируют начать массовое производство крылатой ракеты «Фламинго». По его словам, уже к декабрю ожидается увеличение количества этих боеприпасов, а к концу года или в начале следующего должно стартовать серийное производство. Президент также подтвердил успешные испытания ракеты, назвав ее самой «успешной» среди всех украинских образцов вооружения.

Впрочем, эксперты не разделяют однозначного оптимизма. Крылатая ракета FP-5 «Фламинго» действительно имеет большой потенциал, но и существенные недостатки.

Реклама

Первым из них являются габариты — из-за невозможности сборки крыльев и запуска из транспортно-пускового контейнера, а только из катапульты ее размах крыльев составляет 6 метров, а взлетный вес достигает 6 тонн. Большие размеры облегчают обнаружение ракеты противником.

К тому же для удешевления производства «Фламинго» не оснащена технологиями снижения радиолокационной заметности. Низкосотный полет может помочь избежать наземных радаров, однако для авиационных систем обнаружения ракета остается заметной целью.

Вторым слабым местом эксперты называют двигатель. Из-за значительных габаритов аппарата он должен быть достаточно мощным. По данным Defense Express, вероятно, в «Фламинго» используется двигатель, подобный авиадвигателям бизнес-джетов, но с более низкими требованиями к ресурсу, ведь он должен работать всего несколько часов.

Тем не менее, аналитики считают, что ракета может показать высокую эффективность, учитывая дефицит систем ПВО у россиян, особенно на первой линии обороны. Именно этот фактор позволяет украинским беспилотникам достигать глубоких целей на территории РФ, что может стать преимуществом и для «Фламинго».