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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3843
Время на прочтение
1 мин

В Калуше горе-мать жестоко убила трехлетнюю дочь: хотела выгнать злых духов

В Сети пишут, что женщина долго пытала собственного ребенка — колола и резала ножом, после чего утопила в ванне.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Калуше убили 3-летнего ребенка

В Калуше убили 3-летнего ребенка / © из соцсетей

В Калуше в Прикарпатье 32-летняя горе-мать подозревается в убийстве собственного трехлетнего ребенка.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

По словам правоохранителей, утром 7 июня в полицию Калуша поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что из соседней квартиры слышались детские крики и плач.

На место происшествия прибыл экипаж полиции. Дверь квартиры никто не открывал, поэтому правоохранители оперативно связались с владельцем квартиры, который предоставил ключи.

В квартире полицейские обнаружили тело девочки, 2021 года рождения. На месте происшествия также находилась мать ребенка. Никаких пояснений она не дала.

«Правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность 32-летней женщины к совершению умышленного убийства. Установлено, что она не состояла на учете в специализированных медицинских учреждениях.

Горе-мать задержали. Ее подозревают в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как передает местное издание «Галицкий корреспондент» со ссылкой на соседей, женщина несколько часов издевалась над 3-летней девочкой — колола и резала ножом, после чего утопила в ванне, чтобы выгнать «злых духов».

Также есть информация, что женщина написала бывшему мужчине после убийства ребенка. Говорила, что «ребенок — плод бывшего, а он — демон».

Ранее сообщалось, что в Луцке дочь завернула тело матери в пленку и оставила в квартире.

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Дата публикации
Количество просмотров
3843
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