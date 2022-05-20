В Каменце-Подольском из-за короткого замыкания вспыхнул пожар в отеле, полном людей (видео)

В Каменце-Подольском в Хмельницкой области ночью 23 мая вспыхнул пожар в заселенном отеле. В тот момент там находились 14 человек, их спасли.
Об этом сообщили в ГСЧС.
К моменту прибытия спасателей площадь пожара достигла 200 кв. м. За короткое время им удалось остановить распространения пламя и не допустить опрокидывание огня на всю площадь гостиницы и рядом расположенные помещения магазинов.
Причина пожара – короткое замыкание электросети.
Напомним, в Энергодаре возник пожар в гостиничном комплексе, который захватили россияне и местные коллаборанты.
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