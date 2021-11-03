В Каменце-Подольском остановлены из-за COVID-сертификата пассажиры перекрыли дорогу: видео

Полиция не впустила в Киев пассажиров без сертификатов о вакцинации.

Во вторник, 2 ноября, пассажиры двух микроавтобусов, ехавших вечером из Каменец-Подольского Хмельницкой области в Киев, перекрыли дорогу и устроили протест. Люди возмутились требованием правоохранителей, остановивших на проспекте Грушевского транспортные средства межобластного сообщения, чтобы проверить наличие у пассажиров COVID-сертификатов.

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Видео инцидента обнародовано в местной группе в Facebook.

Как сообщает "ХМ-ИНСАЙД" со ссылкой на пресс-секретаря Каменец-Подольского райуправления полиции Татьяну Чубарь, в каждом микроавтобусе находились более десяти человек. По просьбе прилицейских показать COVID-сертификаты, пассажиры этого не сделали. Вместо этого они вышли на проезжую часть улицы и перекрыли движение транспорта.

"После того, как сотрудники полиции разъяснили им ответственность за такие действия согласно статье 279 Уголовного кодекса Украины (блокировка транспортных коммуникаций), люди сошли на обочину", – сказала Татьяна Чубарь.

После инцидента водители маршрутных автобусов не выполнили свой рейс.

Напомним, в Киеве с утра 3 ноября под Радой собрались на протест люди с требованием не принуждать прививаться против коронавируса, не препятствовать работе без вакцинации, а также упразднить дистанционное образование и отменить карантинные ограничения.

Как известно, в Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано 23 393 новые случаи коронавируса, в течение суток от COVID-19 скончались 720 человек.

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