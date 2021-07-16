В Каменце-Подольском пьяный мужчина бросил гранату в магазин: есть раненые

В Каменце-Подольском пьяный мужчина бросил гранату в магазин: есть раненые

Ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Взрыв гранаты произошел в центре Каменца-Подольского Хмельницкой области.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 16 июля.

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В Каменце пьяный 60-летний мужчина бросил взрывчатку в магазин, когда там было полно людей. Ранения получили по меньшей мере шесть человек. Их госпитализировали. Известно пока, что тяжелые травмы у 30-летней женщины и 4-летнего ребенка, которому осколки попали в область сердца.

Подрывника задержали сразу. Рассказывают, что он хорошо известный в криминальных кругах. Ранее его судили за тяжкие преступления. Где взял гранату и почему ее применил в Обитаемом магазине, сейчас выясняют.

Новости Украины: в Каменце-Подольском пьяный мужчина бросил взрывчатку в магазин, есть пострадавшие

Как сообщалось, житель села Раздельное погиб в результате взрыва гранаты. Также травмировался ребенок, который жил по соседству. По предварительной версии, мужчина собственноручно подорвал гранату после того, как от него ушла любимая. Тело погибшего нашли возле дома, где он проживал вместе с матерью. Накануне очевидцы слышали взрыв.

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