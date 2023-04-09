В Каменце-Подольском второй день идет противостояние между ПЦУ и УПЦ МП за кафедральный собор (фото, видео)

Сторонники за переход храма из УПЦ МП в ВЦУ даже начали разворачивать палатки.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области возле кафедрального для местной епархии УПЦ МП собора Александра Невского произошли столкновения между сторонниками Московского патриархата и ПЦУ.

Об этом информируют "Суспільне" и местное издание "Всім".

Хотя община собора проголосовала за переход в ПТО, но представители Московского патриархата им не отдают ключи от храма и не разрешают провести ревизию. В ответ участники сторонники ПЦУ начали развертывать палатки.

Одна из организаторов акции Алла Чепелюк рассказала, что главными требованиями протестующих является допуск ревизионной комиссии в храм, чтобы провести инвентаризацию имущества.

"Мы требуем, чтобы священники МП пропустили ревизионную комиссию в собор. Сейчас нас туда не пускают, хотя есть решение общины о переходе в ПЦУ. Палатки мы ставим, потому что наша акция бессрочна. Здесь ночью будут оставаться люди на дежурстве. Мы так понимаем что люди, которых сюда свозили из окрестных сел, возможно, будут разъезжаться. Мы даже не смотрим на комендантский час. Мы будем здесь стоять до 00:00 точно", — сказала Чепелюк.

По информации местных СМИ, около 18.00 противостояние переросло в столкновения между активистами и верующими МП. Их пыталась разнять полиция. Верующие УПЦ МП стали кольцом вокруг собора. А митингующие пытаются прорваться внутрь церкви. Активисты скандировали "Чемодан, вокзал, Россия!"

Между тем в УПЦ МП переход общины собора в пЦУ традиционно называют "силовым захватом" и обвиняют полицию в бездействии.

Напомним, что последние события на Хмельнитчине в Сети уже называют "УПЦ МПадом". После избиения добровольца ВСУ представителями УПЦ МП ряд церквей региона, в частности кафедральные соборы УПЦ МП в Хмельницком и Шепетовке, перешли в ПЦУ.

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