В Каменском девушка сожгла флаг Украины: в полиции открывают уголовное производство

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
В Каменском Днепропетровской области девушка сожгла Государственный флаг Украины. Ее личность уже установили правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, флаг сожгла 15-летняя ученица одной из городских школ. По факту происшествия правоохранители собираются открывать уголовное производство.
"По данному факту материал зарегистрирован в журнал единого учета заявлений и сообщений. В действиях несовершеннолетней усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 338 ("Надругательство над государственными символами") УК Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, что несовершеннолетняя подожгла зажигалкой небольшой флажок для развлечения. Одна из девушек спросила у своей знакомой, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что "это не ее флаг".