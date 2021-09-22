В Каменском девушка сожгла флаг Украины: в полиции открывают уголовное производство

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

В Каменском Днепропетровской области девушка сожгла Государственный флаг Украины. Ее личность уже установили правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, флаг сожгла 15-летняя ученица одной из городских школ. По факту происшествия правоохранители собираются открывать уголовное производство.

"По данному факту материал зарегистрирован в журнал единого учета заявлений и сообщений. В действиях несовершеннолетней усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 338 ("Надругательство над государственными символами") УК Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что несовершеннолетняя подожгла зажигалкой небольшой флажок для развлечения. Одна из девушек спросила у своей знакомой, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что "это не ее флаг".

Новости Украины: несовершеннолетняя подожгла государственный флаг под хохот друзей

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