В Каменском мужчина бросил гранату в работника ТЦК и полицейского: детали

Трое раненых на дороге: что известно о подрыве гранаты во время проверки документов в Каменском / © Национальная полиция Днепропетровской области

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В городе Каменское на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в полицейский и военный РТЦК.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел 2 июля во время проведения мобилизационных мероприятий.

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«При проверке военно-учетных документов 50-летний мужчина, нарушивший правила военного учета, привел в действие гранату и бросил ее», — рассказали в полиции.

В результате взрыва все трое — полицейский, работник ТЦК и сам взрыватель — получили ранения, они госпитализированы.

Очевидцы в комментарии «Суспильному» рассказали о деталях конфликта.

«Видела, когда он переходил дорогу, видела, что он с гранатой в руке был. ТЦК его провожали. Около него не подходили, видно, боялись ребята. Потом услышала взрыв», — говорит работница местного магазина Любовь.

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Местный житель Владимир добавляет, что мужчину, взорвавшего гранату, он никогда в этом районе не видел.

«Слышал, что ТЦК заломили молодого человека, тот вырвался, сюда добежал и взорвал на себе гранату. Я дома был, так слышал. Я не знаю, кто, но вызвали скорую, она раненых забрала, полиция до сих пор здесь разбирается», — сказал Владимир.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания и погиб.

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