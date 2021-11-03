В Каменском на детской площадке нашли повешенного мужчину

Тело гражданина нашел охранник, который впоследствии вызвавший полицию.
В Каменском Днепропетровской области мужчина свел счеты с жизнью на детской площадке.
Об этом написали в местной группе "Днепродзержинск, Каменское".
Как стало известно, происшествие случилось 3 ноября около 06:40 на территории школы №21. В полицию о случившемся сообщил охранник общеобразовательного учреждения. На месте стражи порядка установили, что самоубийство совершил местный житель 1980 года рождения. Его тело нашли повешенным за ограждение детской горки.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали случившегося.
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