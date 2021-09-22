В Каменском несовершеннолетняя сожгла флаг Украины: девушка записала видеообращение

Между тем в полиции по факту случившегося открыли уголовное производство.

В Каменском 15-летняя девушка, которая накануне сожгла флаг Украины, записала видеообращение. В нем она извиняется за содеянное.

Об этом пишет издание "Информатор".

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На ролике видно, как несовершеннолетняя извиняется за то, что ради забавы сожгла государственный символ нашей страны.

"Я сожалею о своем поступке, о том, что было с флагом. Обещаю больше такого не делать", — сказала девушка.

Отметим, что по факту происшествия правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 ("Надругательство над государственными символами") УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в 850 гривен, арест или лишение свободы сроком до трех лет.

Новости Украины: девушка, которая сожгла национальный флаг, записала видеообращение

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