В Каменском несовершеннолетняя сожгла флаг Украины: девушка записала видеообращение

Между тем в полиции по факту случившегося открыли уголовное производство.
В Каменском 15-летняя девушка, которая накануне сожгла флаг Украины, записала видеообращение. В нем она извиняется за содеянное.
Об этом пишет издание "Информатор".
На ролике видно, как несовершеннолетняя извиняется за то, что ради забавы сожгла государственный символ нашей страны.
"Я сожалею о своем поступке, о том, что было с флагом. Обещаю больше такого не делать", — сказала девушка.
Отметим, что по факту происшествия правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 ("Надругательство над государственными символами") УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в 850 гривен, арест или лишение свободы сроком до трех лет.