В Каменском произошел взрыв в многоэтажке: есть пострадавший (фото)

В Каменском произошел взрыв в многоэтажке: есть пострадавший (фото)

В результате взрыва и пожара опеки 50% тела получил 27-летний мужчина.

Сегодня, 20 декабря, в городе Каменское (Днепропетровская область) в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, в результате которого возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Нежинской Заводского района в Каменском. В результате взрыва и пожара опеки 50% тела получил 27-летний мужчина. Его госпитализировали в реанимацию.

"Огонь повредил имущество в квартирах №15 и №16 на общей площади 50 кв. м. Взрыв повредил окна и двери в квартире №15, разрушены межкомнатные перестенки в квартире №15 и между квартирами №15 и №16. После ликвидации пожара обнаружено трещины и деформацию межэтажной плиты перекрытия в квартире № 19 на пятом этаже", — рассказали спасатели.

От газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома.

Раньше мы писали о том, сколько громких аварий произошло в многоэтажках за последние годы.

Напомним, в городе Новая Одесса Николаевской области 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном доме: разрушены два этажа. Под завалами дома нашли погибшую женщину и скончался мужчина, которого эвакуировали. Позже из-под завалов извлекли еще одно тело.

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