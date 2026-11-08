В Камышевахе до сих пор ищут людей после удара РФ: сколько уже удалось установить

Удар по гумхабу в Камышевахе: 55 погибших, десятки пропавших и круглосуточные поиски под угрозой новых атак / © Facebook / Запорожская ОВА

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В Камышевахе Запорожской области уже седьмые сутки подряд продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября по гуманитарному хабу.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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По его данным, по состоянию на сегодняшний день, 8 ноября из-под завалов извлекли тела 55 погибших. Личность 29 человек уже установили. Еще 45 человек находятся в списках пропавших без вести. Часть из них, по всей вероятности, среди тех, чьи тела уже нашли. Идет идентификация.

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По словам главы ОВА, работы усложняют постоянные атаки вражеских дронов. Из-за опасности спасателям приходится периодически останавливать поиски.

«Пока не можем сказать, когда завершится операция. Самое важное сейчас найти каждого, установить личности погибших и дать семьям ответы о судьбе их близких. В то же время должны беречь жизнь спасателей, работающих на месте трагедии», — отметил Михаил Семикин.

Также он добавил, что власти области оплатит захоронение погибших, а раненые получат до 50 тысяч гривен помощи в зависимости от тяжести травм.

© Facebook / Запорожская ОВА

© Facebook / Запорожская ОВА

© Facebook / Запорожская ОВА

© Facebook / Запорожская ОВА

© Facebook / Запорожская ОВА

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли массированный авиаудар по поселку. Была атакована подземная школа, которую использовали гуманитарный хаб и укрытие. В тот день там собрались люди, чтобы получить помощь.

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По данным властей, россияне применили сверхмощные авиабомбы.

Поисково-спасательная операция на месте прилетов продолжается уже несколько дней, работы осложняют постоянные угрозы повторных обстрелов.

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