В Камышевахе продолжаются поисково-спасательные работы

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Российская армия 2 ноября сбросила управляемые авиабомбы на Камышеваху в Запорожской области. Еще одну женщину, считавшуюся пропавшей без вести после атаки, разыскали полицейские.

Об этом сообщил глава Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько.

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После авиаудара родные потеряли связь с 56-летней Ольгой. Женщина могла находиться в районе обстрелов. Близкие предполагали, что она оказалась под завалами разрушенного укрытия. Ее разыскали. К счастью, она жива и невредима.

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Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, розыскные мероприятия в Камышевахе не прекращаются. В поселке, где почти отсутствует мобильная связь, приходится отрабатывать адреса людей, заявленных как пропавшие без вести. Передвижение по территории осложняют постоянная угроза атак беспилотников и вражеские обстрелы.

В течение трех суток полицейские провели большую розыскную работу и установили местонахождение семи человек, с которыми не было связи. Была возможность, что они могут находиться под завалами.

Удары по укрытию в Камышевахе — что известно

2 ноября российские оккупанты сбросили на Камышеваху девять авиабомб. Сначала под удар попали люди, которые пришли получить гуманитарную помощь. Впоследствии враг нанес повторный удар, когда на месте «прилетов» работали спасатели.

В.о. главы ОВА Михаил Семикин сообщил, что россияне совершили прицельную комбинированную атаку. Сначала применили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а впоследствии на подземное укрытие сбросили более мощные ФАБ-3000 — трехтонную авиабомбу, содержащую почти полторы тонны взрывчатки.

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Число жертв превысило 40 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются четвертые сутки. По данным правоохранителей, под завалами еще могут находиться 33 человека.

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