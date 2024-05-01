В канаве в Ровенской области женщина обнаружила тело мотоциклиста

Погибшим оказался 27-летний житель села Лесное.
В Сарненском районе произошло смертельное ДТП. Местная жительница обнаружила в канаве у проезжей части тело мужчины и мотоцикл возле него.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины.
По информации правоохранителей, между селами Озерск и Золотое Сарненского района женщина заметила в канаве тело неизвестного, возле которого находился мотоцикл. Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 27-летний житель села Лесное.
"По предварительной информации, мужчина, управляя мотоциклом, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. На месте обнаружены характерные для ДТП следы", — отметили в полиции.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего).
Напомним, в Ровенской области подросток погиб на глазах у родного брата.
Читайте также: