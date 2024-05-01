В канаве в Ровенской области женщина обнаружила тело мотоциклиста

В Сарненском районе произошло смертельное ДТП. Местная жительница обнаружила в канаве у проезжей части тело мужчины и мотоцикл возле него.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины.

По информации правоохранителей, между селами Озерск и Золотое Сарненского района женщина заметила в канаве тело неизвестного, возле которого находился мотоцикл. Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 27-летний житель села Лесное.

"По предварительной информации, мужчина, управляя мотоциклом, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. На месте обнаружены характерные для ДТП следы", — отметили в полиции.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в Ровенской области подросток погиб на глазах у родного брата.

Читайте также: