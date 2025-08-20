ТСН в социальных сетях

Украина
379
1 мин

В Каневе дети показывали соседям половые органы: кого наказали

На суде женщина вину признала и пообещала, что это больше не повторится.

Вера Хмельницкая
В Каневе наказали мать из-за проделок ее детей / © pixabay.com

В г. Канев Черкасской области судили женщину, потому что ее дети показывали соседям свои половые органы.

Об этом говорится в постановлении Каневского горрайонного суда Черкасской области.

По данным суда, 12 августа 2025 года несовершеннолетние дети ругались и показывали соседям свои половые органы. Также в доме, где женщина жила вместе с подростками, царила антисанитария. Мать детей обвинили в «невыполнении родительских обязанностей».

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

На заседании суда женщина вину признала и раскаялась. Она отметила, что «такого больше не повторится».

Суд признал жительницу Черкасской области виновной по ч. 1 ст. 184 КУоАП, однако ограничился предупреждением. Кроме того, она должна уплатить 605 грн судебного сбора.

Напомним, на Черниговщине отчим истязал малолетних детей.

