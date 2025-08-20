- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 379
- Время на прочтение
- 1 мин
В Каневе дети показывали соседям половые органы: кого наказали
На суде женщина вину признала и пообещала, что это больше не повторится.
В г. Канев Черкасской области судили женщину, потому что ее дети показывали соседям свои половые органы.
Об этом говорится в постановлении Каневского горрайонного суда Черкасской области.
По данным суда, 12 августа 2025 года несовершеннолетние дети ругались и показывали соседям свои половые органы. Также в доме, где женщина жила вместе с подростками, царила антисанитария. Мать детей обвинили в «невыполнении родительских обязанностей».
На заседании суда женщина вину признала и раскаялась. Она отметила, что «такого больше не повторится».
Суд признал жительницу Черкасской области виновной по ч. 1 ст. 184 КУоАП, однако ограничился предупреждением. Кроме того, она должна уплатить 605 грн судебного сбора.