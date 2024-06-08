В Каневе подросток ударил мужчину с инвалидностью: что известно

В Каневе в Черкасской области подросток ударил мужчину с инвалидностью. Случай попал на видео. На кадрах видно, как молодой человек подходит к мужчине и бьет его ногой в спину, от чего тот падает. Этот момент сняли свидетели и выложили в соцсети.

Правоохранители отреагировали на избиение молодого человека с инвалидностью несовершеннолетним парнем.

Что говорят в полиции

В пресс-службе полиции Черкасской области говорят, что участники инцидента уже установлены.

"Полиция быстро отреагировала на этот инцидент и уже установила всех участников, – рассказала представитель полиции Зоя Вовк. – Сейчас принимаются меры по привлечению к админответственности обоих участников".

Как сообщает местное издание "Обо всем" со ссылкой на собственные источники, пострадавший первый начал конфликт. 24-летний каневчанин подошел к компании несовершеннолетних, отдыхавших возле автовокзала, и нанес некоторым из них удары своей палкой. Также известно, что он является неосудным из-за инвалидности.

В то же время на родителей парня, котрый ударил потерпевшего, составят админпротокол.

Напомним, двое мужчин напали на военного в центре Киева – нападавшие ударили мужчину кирпичом, обворовали и скрылись.

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