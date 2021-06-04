В Каннах покажут фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст"

Украинскую премьеру проведет Мемориальный центр Холокоста на 80-летие трагедии Бабьего Яра.

Документальная кинолента "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы вошла в программу 74-го Каннского кинофестиваля, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля.

Об этом сообщает Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", ссылаясь на решение отборочного комитета кинофорума.

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" сделан компанией ATOMS & VOID при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Фильм основан на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

По мнению Сергея Лозницы, использования архивных кадров при создании ленты помогает точнее воссоздать дух эпохи:

"Трагедия Бабьего Яра, так же, как и другие преступления Холокоста, лишена аутентичной визуальной репрезентации — нацистская власть запрещала использовать фото и кинокамеры в местах массовых расстрелов. Архивные кадры, снятые в годы немецкой оккупации Украины, позволяют воссоздать исторический контекст трагических событий. Моя цель — погрузить зрителя в атмосферу времени", — отметил Лозница.

Премьера документальной киноленты "Бабий Яр. Контекст" в Украине состоится в ходе торжеств и памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Презентации ленты состоится при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Каннский кинофестиваль — международный кинофестиваль, проводится ежегодно в Каннах (Франция). В рамках фестиваля ранее уже были представлены работы Сергея Лозницы: "Счастье мое", "В тумане", "Ласковая", "Портрет", "Майдан", "Донбасс".

Напомним, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" анонсировал запуск проекта "Соседи" для жителей киевских районов Лукьяновка, Дорогожичи, Куреневка и Сырец, направленного на развитие общества и добрососедства. В частности, в августе в Киеве состоится локальный кинофестиваль.

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