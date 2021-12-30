В канун Нового года одесситы штурмуют супермаркеты и опустошают полки

В канун Нового года одесситы штурмуют супермаркеты и опустошают полки

Люди начали покупать продукты на праздники.

В канун новогодних праздников в одесских супермаркетах начался настоящий продуктовый ажиотаж.

В Одессе люди активно начали покупать продукты к новогодним праздникам. Кадры огромных очередей в супермаркетах, на которых люди с полными тележками выстроились у касс, показало местное издание 048.ua.

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На снимках видно, как в гипермаркете скопилось сразу несколько очередей: люди выстроились на кассах, у банкоматов, в мясном отделе и у холодильника с колбасными изделиями.

048.ua

Перед Новым годом высоким спросом у покупателей обычно пользуются продукты праздничного стола и деликатесы.

Сотрудники магазина едва успевают разлагать на полке продукты, как тут же их сметают.

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Ранее сообщалось, что на Новый год в Одессе погода будет холодной и морозной.

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