В канун Нового года россияне хотят запугать Харьков, но мы не испугаемся — Терехов

В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города.

Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы в Харькове.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся — мы непобедимы и несокрушимы! Спасибо всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов!", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате атаки повреждений получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения.

Напомним, вечером 30 декабря российские войска нанесли удар по Харькову.

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