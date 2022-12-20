В Карпатах 10 градусов мороза: красивое фото с горы Пип Иван

На высокогорье облачно.
В Карпатах намело снега, а также ударили морозы. Во вторник, 20 декабря, температура воздуха на горизонте опустилась до -10°С.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что в декабрьское утро в горах облачно и немного ветрено.
"По состоянию на 08:15, 20.12.2022 в г. Пип Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 11 м/с, температура воздуха -10°С", — говорится в сообщении спасателей.
Напомним, синоптик Станислав Щедрин сообщал, что декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимы, а также богатым осадками.
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