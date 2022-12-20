Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Карпатах 10 градусов мороза: красивое фото с горы Пип Иван

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Карпатах 10 градусов мороза: красивое фото с горы Пип Иван

Фото: ТСН.ua

На высокогорье облачно.

В Карпатах намело снега, а также ударили морозы. Во вторник, 20 декабря, температура воздуха на горизонте опустилась до -10°С.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что в декабрьское утро в горах облачно и немного ветрено.

"По состоянию на 08:15, 20.12.2022 в г. Пип Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 11 м/с, температура воздуха -10°С", — говорится в сообщении спасателей.

© facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптик Станислав Щедрин сообщал, что декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимы, а также богатым осадками.

Читайте также:

Погода в регионах, зима в Украине разыгралась по-настоящему

Погода в регионах, зима в Украине разыгралась по-настоящему

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
378
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация