В Карпатах 10 градусов мороза: красивое фото с горы Пип Иван

В Карпатах намело снега, а также ударили морозы. Во вторник, 20 декабря, температура воздуха на горизонте опустилась до -10°С.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что в декабрьское утро в горах облачно и немного ветрено.

"По состоянию на 08:15, 20.12.2022 в г. Пип Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 11 м/с, температура воздуха -10°С", — говорится в сообщении спасателей.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптик Станислав Щедрин сообщал, что декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимы, а также богатым осадками.

Читайте также: