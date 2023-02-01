В Карпатах – 12 градусов мороза: туристов призывают воздержаться от похода в горы (фото)

На горе Поп Иван Черногорский облачно и туман.

Сегодня, 1 февраля, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах, где расположена спасательная станция, зафиксировали утром 12 градусов мороза. Из-за сложных погодных условий туристов и местных призывают не ходить в горы.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"Внимание! Сложные погодные условия! Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье. По состоянию на 09:00, 01.02.2023 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 м.), температура воздуха -12°С, высокая влажность", — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 1 февраля, в нескольких регионах Украины будут осадки в виде снега и сильные порывы ветра. На дорогах гололедица. В Карпатах прогнозируется умеренный снег. Температура днем 4-9° мороза.

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