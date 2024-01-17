В Карпатах 14 дней ищут француза, пропавшего на маршруте к Говерле – что о нем известно (фото)

Путешественник планировал осуществить одиночный переход через Карпаты и перестал выходить на связь.

В Карпатах продолжаются поиски 28-летнего Шарля Минарта – гражданина Франции, который, вероятно, пропал на маршруте к горе Говерла. Путешественник планировал совершить одиночный переход через Карпатские горы к долине Тисы и перестал выходить на связь 3 января 2024 года.

Как рассказали волонтеры поисково-спасательной ассоциации SARVA, с Шарлем Минартом уже 14 дней нет контакта.

Известно, что ночь с 2 на 3 января он провел в селе Завоеля (Ворохта) у подножия Говерлы у Марии и Василия Максимюков. Утром 3 января Шарль пошел через парк в направлении Сигета Мармацией (город на севере Румынии – ред.), а затем исчез.

Шарль Минарт, пропавший в Карпатах 3 января 2024 года

Его родители связались с французскими властями и местными властями и оказывают всестороннюю помощь, но на данный момент никакой информации о пропавшем нет.

Шарль Минарт, пропавший в Карпатах 3 января 2024 года

Шарль Минарт 7 января должен был сесть на самолет из Румынии во Францию, но среди пассажиров его не было.

Детали его маршрута неизвестны, но известно от друзей, что путешественник хотел посетить села Яблуница, Ясиня, Черная Тиса.

Шарль Минарт, пропавший в Карпатах 3 января 2024 года

"Шарль был опытным путешественником, с большим опытом в единичестве в сложных местах и условиях, особенно зимой. Имел карты и был хорошо экипирован, хорошо ориентировался в местности", — рассказали волонтеры.

Шарль Минарт, пропавший в Карпатах 3 января 2024 года

В среду, 17 января, запланировано продолжение поисковых работ тремя группами горных спасательных отделений по маршрутам: направление к озеру Несамовитое с обследованием участков Черногорского хребта, обследование кулуара между зеленым и синим маршрутом на Говерле, западный кулуар возле синего маршрута.

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