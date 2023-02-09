В Карпатах – 15 градусов мороза: фото невероятных заснеженных гор

Сегодня, 9 февраля, в Карпатах ударил мороз. На вершине горы Пип Иван Черногорский зафиксировали -15 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 8:25 9.02.2023 на горе Поп Иван Черногорский ясно. Температура воздуха -15°С", — говорится в сообщении.

Ветер южный 2 м/с.

Спасатели обнародовали утреннее фото из заснеженных вершин.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в четверг, 9 февраля. По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будут держаться морозы. Впрочем, осадки прекратятся. На дорогах кое-где гололедица.

Читайте также: