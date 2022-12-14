В Карпатах 17 градусов мороза: атмосферное фото с горы Пип Иван

В Карпатах не только намело снега, но и ударили сильные морозы. В среду 14 декабря температура воздуха опустилась до -17°С.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что зимним утром на высокогорье облачно и немного ветрено. К слову, накануне в горах шел снег, фиксировались -15°С.

"По состоянию на 08:00, 14.12.2022 г. на Пип Иван Черногорский ясно, небольшая облачность, ветер юго-западный 4-5 м/с", — говорится в сообщении спасателей.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики предупреждают, что уже на этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы, где ночью температура будет опускаться до -10...-15 градусов.

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