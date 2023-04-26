В Карпатах 26 апреля бурлит настоящая зима: в горах падает снег и ударил мороз (фото)

В украинские Карпаты в среду, 26 апреля, вернулась настоящая зима. В горах бушует метель на ударивший мороз.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Метеорологи предупреждают об усложнении погодных условий в горах. По состоянию на 8:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно и ограниченная видимость — до 30 м.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный 15-17 м/с. Вьюга, падает снег. Температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении.

На горе Поп Иван утром 26 апреля снег, температура воздуха — 5° мороза. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики сообщали, что 26 апреля в Украине станет прохладнее, пройдет дождь. В частности, на высокогорье Карпат ночью и днем столбики термометров покажут +1-6° тепла.

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