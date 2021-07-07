В Карпатах автомобиль с четырьмя людьми слетел с обрыва: не выжил никто

Полицейские устанавливают личности погибших в автомобильной аварии на карпатском курорте.

В среду, 7 июля, в курортном поселке Яремче Ивано-Франковской области автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. Об этом сообщили в пресс- службе Национальной полиции Ивано-Франковской области, опубликовав фото с места ДТП.

Сообщение об аварии поступило в полицию сегодня в 11:45. На место происшествия сразу прибыли спасатели и полицейские. Предварительно установлено, что в транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Все они погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Фото: Нацполиция Ивано-Франковской области

Фото: Нацполиция в Ивано-Франковской области

Фото: Нацполиция в Ивано-Франковской области

Сейчас полицейские устанавливают возраст и место проживания погибших. На месте ДТП продолжают работать все службы.

Напомним, что во вторник, 6 июля, в Яремче Ивано-Франковской области автомобиль Volkswagen Touareg выехал на полосу встречного движения и сбил 32-летнюю мотоциклистку из Киева. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

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