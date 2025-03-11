В Карпатах бушует сильный шторм: украинцев предупредили об опасности

Спасатели призывают не выходить в высокогорье.

В Украине объявили желтый уровень опасности из-за непогоды. Синоптики предупреждают о значительных дождях и сильном ветре в Карпатах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Днем 11 марта и в течение суток 12 марта на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", — говорится в сообщении.

По прогнозам, 11 и 12 марта на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные осадки. В горах ветер будет достигать 15-20 м/с, а на высокогорье — до 25 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Тем временем спасатели сообщили о штормовых условиях на горе Пип Иван Черногорский.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 24 м/с., температура воздуха -1°C. Не выходите в высокогорье!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, нужно ли переводить часы на летнее время 2025 в Украине.

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