В Карпатах девочка и двое мужчин застряли у водопада: взрослые пытались спасти ребенка

В Яремче Ивано-Франковской области во вторник, 8 ноября, двое мужчин и девочка застряли у водопада Пробой. Ребенок тонул в водоеме и мужчины пытались его спасти, однако и сами попали в ловушку.

Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.

К спасателям обратились местные жители. Они сообщили, что в 14:26 в реку Прут упал ребенок, его могло снести течением в водопад Пробой, поэтому двое мужчин бросились спасать девочку. Как следствие – взрослые и ребенок застряли на камне посреди реки.

Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Спасатели в специальных костюмах перешли реку и сначала спасли ребенка, двух мужчин вывели с помощью спасательной веревки.

Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Девочку спасатели передали медикам.

Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Происшествия в Карпатах

В украинских Карпатах на горе Поп Иван Черногорский 20 сентября температура воздуха опустилась ниже нуля. В сентябре на горе выпал первый снег, а температура опустилась до минусовой большей — были зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах.

Также в октябре на Закарпатье разыскивали 53-летнего киевлянина, который пошел за грибами в лесной массив вблизи поселка Воловец Мукачевского района, где потерял ориентир на местности и заблудился.

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