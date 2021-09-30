В Карпатах и на Буковине в горные реки выпустили почти 25 тысяч мальков дунайского лосося: видео

В Карпатах и на Буковине в горные реки выпустили почти 25 тысяч мальков дунайского лосося: видео

Делают это для того, чтобы сохранить популяцию лосося, который занесен в Красную книгу.

В горные реки Прут, Тиса и Черемош на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине выпустили в свободное плавание почти 25 тысяч мальков дунайского лосося.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, вырастили их на одном из рыбзаводов за государственные средства. На этот раз мальки были очень шустрыми, говорят рыбинспекторы. И это хорошо для их адаптации в природе.

Лосось дунайский в Карпатах водится издавна. Это одна из самых ценных и самых местных рыб. Она может вырастать до 1,5 метра длиной. Но сейчас лакомая добыча для рыбаков — занесена в Красную книгу. Ее вылов запрещен. И зарыбляют горные реки, собственно для того, чтобы сохранить популяцию лосося.

Новости Украины: в Карпатах в горные реки выпустили почти 25 тысяч мальков дунайского лосося

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