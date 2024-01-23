В Карпатах из-за лыжников сошла лавина: что известно

Прошло без жертв.
На высокогорье Карпат в Прикарпатье во вторник, 23 января, взошла снежная лавина. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном центре гидрометеорологии.
"В результате проведения лавинного дозора по маршруту Пожежевская — Данцеж — Говерла (Черногорский массив, Ивано-Франковская область), специалисты обнаружили сошедшую лавину вьюжного снега", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лавина была искусственного происхождения – вызвана лыжниками. Ее объем – 2160 м³.
Специалисты предупреждают. что на высокогорье Ивано-Франковской области ожидалась умеренная снеголавинная опасность.
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