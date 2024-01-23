В Карпатах из-за лыжников сошла лавина: что известно

На высокогорье Карпат в Прикарпатье во вторник, 23 января, взошла снежная лавина. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном центре гидрометеорологии.

"В результате проведения лавинного дозора по маршруту Пожежевская — Данцеж — Говерла (Черногорский массив, Ивано-Франковская область), специалисты обнаружили сошедшую лавину вьюжного снега", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лавина была искусственного происхождения – вызвана лыжниками. Ее объем – 2160 м³.

Специалисты предупреждают. что на высокогорье Ивано-Франковской области ожидалась умеренная снеголавинная опасность.

Напомним, столичные патрульные обратились к водителям — просят быть внимательными на дороге и напомнили об основных правилах вождения во время непогоды, потому что в Киеве прогнозируют метель.

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