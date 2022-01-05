В Карпатах из-за непогоды заблудились четверо туристов из Одессы: их чудом спасли чрезвычайники

В Карпатах из-за непогоды заблудились четверо туристов из Одессы: их чудом спасли чрезвычайники

Туристы поднялись на Петрос, при этом спуститься уже не смогли из-за сильных осадков и плохой видимости.

В Карпатах чрезвычайники спасли туристов, которые поднялись на Петрос и заблудились из-за плохой видимости.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Как выяснилось, инцидент произошел 4 января в Раховском районе. Там заблудились четверо туристов из Одессы. Во время регистрации спасатели предупреждали их о плохих погодных условиях, однако одесситы проигнорировали просьбы чрезвычайников и все равно отправились на гору.

Они поднялись на Петрос, при этом спуститься уже не смогли из-за сильных осадков и плохой видимости.

“Для поисков путешественников привлекли специалистов горных поисково-спасательных отделений, ведь туристы не могли разжечь костер и существовала опасность, что они замерзнут. К счастью, мужчины смогли сбросить спасателям свои координаты, благодаря которым их около полуночи и отыскали в районе горной долины Скапеска”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

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