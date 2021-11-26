В Карпатах из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

На высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/с, на горе Поп Иван -4 градуса мороза.

В Карпатах из-за сильных порывов ветра объявили штормовое предупреждение. Подобные погодные условия будут наблюдаться в горных районах 26 и 27 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"В ближайшее время, с содержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.

Отметим, что сегодня утром, 26 ноября, на горе Пип Иван Черногорский зафиксировали -4 градуса мороза.

"По состоянию на 07:40 26 ноября на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость. Ветер юго-западный 12-13 м/с. Температура воздуха -4°С", — сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Напомним, в Украине погода 26 ноября будет ветреной, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Мощный ветер ожидается в ближайшие часы на всей территории Украины.

Погода на 27-28 ноября от Фроси

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