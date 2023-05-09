В Карпатах лежит снег и держится мороз: атмосферное фото с горы Пип Иван

Утром 9 мая в украинских Карпатах стало прохладнее. Температура воздуха на горе Пип Иван опустилась до 5 градусов мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По сравнению со вчерашним днем, на горе уже не снежит и улучшилась видимость. Впрочем, стало морознее.

"По состоянию на 10.00 на горе Пип Иван Черногорский облачно. Туман, ветер восточный, 12 м/с. Температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении.

На горе Поп Иван 9 мая лежит снег, температура воздуха – 5 градусов мороза. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что до середины мая в Украине сохранится прохладная погода. Ее обусловит антициклон Tina.

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