В Карпатах лежит снег и держится мороз: атмосферное фото с горы Пип Иван

Гора покрыта слоем снега.
Утром 9 мая в украинских Карпатах стало прохладнее. Температура воздуха на горе Пип Иван опустилась до 5 градусов мороза.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
По сравнению со вчерашним днем, на горе уже не снежит и улучшилась видимость. Впрочем, стало морознее.
"По состоянию на 10.00 на горе Пип Иван Черногорский облачно. Туман, ветер восточный, 12 м/с. Температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что до середины мая в Украине сохранится прохладная погода. Ее обусловит антициклон Tina.