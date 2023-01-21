В Карпатах лежит снег и держится мороз: фото зимних гор

На высокогорье немного ветрено.
Утром 19 января в украинских Карпатах снеговая и морозная погода. На горе Пип Иван по состоянию на 08:00 облачно, а мороз – 7 градусов.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"На горе Пип Иван Черногорский облачно. Ветер юго-западный 10-11 м/с. Температура воздуха -7°С", — говорится в сообщении спасателей.
К слову, синоптики предупреждали о значительном снеге 21 января в Карпатах – о I уровне опасности, желтый.
Напомним, по сообщению Укргидротетцентра, 21 января погода на западе страны будет снежной. На дорогах гололедица. Днем местами небольшой дождь. Температура ночью и днем до +5° тепла.
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