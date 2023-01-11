В Карпатах лежит снег и небольшой мороз: зимнее фото с горы Пип Иван

На горе почти безветренная погода.
В среду 11 января в украинских Карпатах лежит снег. Впрочем, на высокогорье незначительный мороз - температура воздуха всего 3°.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что утром, в 10:15, на горе почти безветрен погода.
"На горах Пип Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер южный, юго-западный, 1 м/с. Температура окружающей среды -3°С", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптики сообщали, что в Украине 11 января местами пройдут осадки в виде мокрого снега. В северных областях на дорогах местами гололедица.
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