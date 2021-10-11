В Карпатах мокрый снег, а на востоке до 18° тепла: прогноз погоды в Украине на вторник, 12 октября

В Карпатах мокрый снег, а на востоке до 18° тепла: прогноз погоды в Украине на вторник, 12 октября

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Во вторник, 12 октября, погода в Украине будет разной — холодной и дождливой на западе и более теплой и сухой на востоке страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, на юге и востоке до 18°, в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киеве 12 октября будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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