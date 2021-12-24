В Карпатах мороз, метель и ограниченная видимость: фото заснеженных гор

В Карпатах мороз, метель и ограниченная видимость: фото заснеженных гор

В Карпатах продолжаются метели.

В Карпатах одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, 24 декабря, продолжает заметать снегом. В горах — мороз.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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По информации Поста, по состоянию на утро пятницы на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -11°С. В горах будет облачно. Ветер южный, юго-западный, 10-13 м/с.

Кроме того, отмечается, что в горах погода видимость до 30 м. Также наблюдается метель. В связи со снегопадами 24-25 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщалось, до 24 декабря в Украине будут трещать морозы, а в выходные, 25-26 декабря, придет потепление с обильными осадками.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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