В Карпатах на лыжников сошла лавина: что известно
Лыжника, которого засыпало снегом, к счастью, успели спасти.
В Карпатах на склоне Черногорского хребта сошла лавина , когда там находилась группа лыжников. Есть пострадавший.
Об этом пишет журналист Виталий Глагол.
Что известно о лавине в Карпатах
Как отмечается, лавина взошла, когда на склоне находились лыжники.
«Пока известно, что одного человека накрыло полностью. Но друзья успели его откопать. Другим удалось чудом избежать серьезных последствий», – пишет Глагола.
Спасатели предупреждают: из-за потепления 1-2 марта в высокогорье сохраняется значительная лавинная опасность третьего уровня. Туристов призывают не отправляться в потенциально опасные районы.
Ранее в горах Калифорнии в районе озера Тахо произошла самая смертоносная лавина в США за последние 45 лет. Она накрыла группу лыжников и унесла жизни не менее 8 человек. Спасателям сложно работать из-за сложных погодных условий и плохой видимости. Часть лыжников выжила и была спасена. Еще один человек считается пропавшим без вести.