В Карпатах на лыжников сошла лавина: что известно

Лавина

Реклама

В Карпатах на склоне Черногорского хребта сошла лавина , когда там находилась группа лыжников. Есть пострадавший.

Об этом пишет журналист Виталий Глагол.

Что известно о лавине в Карпатах

Как отмечается, лавина взошла, когда на склоне находились лыжники.

Реклама

«Пока известно, что одного человека накрыло полностью. Но друзья успели его откопать. Другим удалось чудом избежать серьезных последствий», – пишет Глагола.

Спасатели предупреждают: из-за потепления 1-2 марта в высокогорье сохраняется значительная лавинная опасность третьего уровня. Туристов призывают не отправляться в потенциально опасные районы.

Лавина у Карпатах

Ранее в горах Калифорнии в районе озера Тахо произошла самая смертоносная лавина в США за последние 45 лет. Она накрыла группу лыжников и унесла жизни не менее 8 человек. Спасателям сложно работать из-за сложных погодных условий и плохой видимости. Часть лыжников выжила и была спасена. Еще один человек считается пропавшим без вести.